Зеленский назвал условие вступления Украины в НАТО
Украина вступит в НАТО, когда в альянсе поймут, что она может сделать его сильнее.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам заседания Люблинского треугольника с участием лидеров Польши и Литвы. Мероприятие транслировалось в Facebook.
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«Украина или такие страны, как Украина, будут в НАТО только тогда, когда само НАТО поймет, что не НАТО усиливает другие государства в сфере безопасности, а другие мощные государства усиливают НАТО», – отметил он.
Таким образом, украина вызовет интерес у альянса, если станет мощным государством в сфере безопасности.
Как сообщали Власти, президент Владимир Зеленский провел первую встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцом, на которой обсудил с ним возможное членство Украины в НАТО.