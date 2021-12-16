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Главная » Украина » Политика
14:58 20 Декабря 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Зеленский назвал условие вступления Украины в НАТО

Украина вступит в НАТО, когда в альянсе поймут, что она может сделать его сильнее.

Зеленский рассказал, кода Украина станет членом НАТО

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский  на брифинге по итогам заседания Люблинского треугольника с участием лидеров Польши и Литвы. Мероприятие транслировалось в Facebook.

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«Украина или такие страны, как Украина, будут в НАТО только тогда, когда само НАТО поймет, что не НАТО усиливает другие государства в сфере безопасности, а другие мощные государства усиливают НАТО», – отметил он.

Таким образом, украина вызовет интерес у альянса, если станет мощным государством в сфере безопасности.

Как сообщали Власти, президент Владимир Зеленский провел первую встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцом, на которой обсудил с ним возможное членство Украины в НАТО.

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Тэги: НАТО, Владимир Зеленский
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