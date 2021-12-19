Ни одного билета в музей: в Минкульте рассказали, на что украинцы тратят тысячу за вакцинацию

Министерство культуры отчиталось о том, куда украинцы чаще всего тратят выплаты за вакцинацию.

По словам Ткаченко, выплаты определенно помогут пережить



Об этом сообщает министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко у себя в Telegram-канале.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Чаще всего украинцы тратят выплату за вакцинацию на поход в кинотеатр. На втором месте по полярности – покупка книг и печатной продукции. Третье место – театральные продюсерские агентства.

Также в списке популярных направлений, куда украинцы тратят выплату – музыка, видео, онлайн-кинотеатры, туристические достопримечательности.

По словам Ткаченко, выплаты определенно помогут пережить «тяжелые времена» креативной индустрии.

Министра также отметил, что наименее востребованной среди доступных услуг стала покупка билетов в музеи – в списке потраченных 1000 грн за вакцинацию их нет вообще.

Как раньше сообщали Власти, первые украинцы, которые получили свою 1000 гривен за вакцинацию, бросились тратить их в книжных интернет-магазинах.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: тысяча Зеленского, выплаты за вакцинацию