Ни одного билета в музей: в Минкульте рассказали, на что украинцы тратят тысячу за вакцинацию
Министерство культуры отчиталось о том, куда украинцы чаще всего тратят выплаты за вакцинацию.
Об этом сообщает министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко у себя в Telegram-канале.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Чаще всего украинцы тратят выплату за вакцинацию на поход в кинотеатр. На втором месте по полярности – покупка книг и печатной продукции. Третье место – театральные продюсерские агентства.
Также в списке популярных направлений, куда украинцы тратят выплату – музыка, видео, онлайн-кинотеатры, туристические достопримечательности.
По словам Ткаченко, выплаты определенно помогут пережить «тяжелые времена» креативной индустрии.
Министра также отметил, что наименее востребованной среди доступных услуг стала покупка билетов в музеи – в списке потраченных 1000 грн за вакцинацию их нет вообще.
Как раньше сообщали Власти, первые украинцы, которые получили свою 1000 гривен за вакцинацию, бросились тратить их в книжных интернет-магазинах.