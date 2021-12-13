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Главная » Мир » Общество
16:08 20 Декабря 2021 Просмотров 59   КомментариевКомментарии

Внезапный снег вызвал переполох в Египте: порты и школы закрыли

В Египте из-за изменений климата улицы одного из городов засыпало снегом.

Одна из улиц Александрии

Об этом сообщает «Egypt today».

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20 декабря улицы египетского города Александрия засыпало снегом. Редкое для этой страны погодное явление удивило местных жителей, а также привело к закрытию некоторых учреждений.

Жители Александрии делились фотографиями в соцсетях, на которых видно, как снег укрыл автомобильные дороги и улицы города.

Фотографии местных жителей из социальных сетей

Порты Александрии и ближайшего к городу порта Дехейла временно закрыли из-за непогоды. Из-за снега и заморозков власти города также приостановили работу учебных заведений.

Экологи объясняют резкое изменение погодных условий в данном регионе глобальным потеплением, которое привело к изменению климата. Этой зимой в Египте ожидается очень холодная погода.

Как раньше сообщали Власти, в Украине ударили морозы и выпал снег.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Египет, погода, снег
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