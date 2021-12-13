Внезапный снег вызвал переполох в Египте: порты и школы закрыли
В Египте из-за изменений климата улицы одного из городов засыпало снегом.
Об этом сообщает «Egypt today».
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20 декабря улицы египетского города Александрия засыпало снегом. Редкое для этой страны погодное явление удивило местных жителей, а также привело к закрытию некоторых учреждений.
Жители Александрии делились фотографиями в соцсетях, на которых видно, как снег укрыл автомобильные дороги и улицы города.
Порты Александрии и ближайшего к городу порта Дехейла временно закрыли из-за непогоды. Из-за снега и заморозков власти города также приостановили работу учебных заведений.
Экологи объясняют резкое изменение погодных условий в данном регионе глобальным потеплением, которое привело к изменению климата. Этой зимой в Египте ожидается очень холодная погода.
Как раньше сообщали Власти, в Украине ударили морозы и выпал снег.