Может начаться война: Дуда объяснил ультиматум Путина

Согласие на ультиматум большого и сильного государства может привести к его агрессии и последующей войне.

Дуда напомнил исторические закономерности



О такой исторической закономерности напомнил президент Польши Анджей Дуда, комментируя ультиматумы России в адрес США и НАТО на брифинге по итогам заседания Люблинского треугольника. Мероприятие транслировалось в Facebook.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Если посмотреть на историческую перспективу, то мы можем выучить важные уроки и если посмотреть, то в такой ситуации, когда одно большое государство озвучивает ультиматум, и если на него соглашаются, то после этого идет серьезная военная агрессия и в результате начинается война», – заявил он.

По мнению Дуды, президент РФ Владимир Путин или находится в такой ситуации, когда ему очень надо продемонстрировать имперскую силу России, или он пришел к выводу, что Запад переживает момент слабости, во время которого согласится на такой ультиматум.

Президент Польши отметил, что отвечать на требования Москвы нужно жестко.

«Может быть контрультиматум, который будет пытаться успокоить ту сторону, которая хочет показать свои имперские амбиции», – заявил Дуда.

Как сообщали Власти, в российском МИД поставили ультиматум, заявив, что у Запада есть только два пути: или принять предложения РФ или “иметь дело с военно-технической альтернативой”.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Россия, НАТО, Анджей Дуда