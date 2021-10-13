Пассажир с ножом набросился на таксиста: тот чудом смог вытолкнуть нападавшего и спастись
В Донецкой области пассажир такси напал на водителя, несколько раз нанеся ему удары ножом.
Об этом сообщает полиция Донецкой области. Инцидент произошел еще 16 декабря.
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В городе Селидово Донецкой области случайный пассажир с ножом набросился на 53-летнего водителя такси из-за возникшего между ними конфликта.
Злоумышленник наносил удары кухонным ножом, который оказался при нем во время поездки. Пострадавший оказал сопротивление нападавшему и вытолкал его из машины.
Тяжело раненый таксит истекая кровью чудом успел добраться до медучреждения, где он был срочно госпитализирован. Медики диагностировали у него многочисленные колото-резанные ранения.
Правоохранители оперативно разыскали злоумышленника, им оказался 27-летни местный житель. В автомобиле пострадавшего были обнаружены многочисленные вещественные доказательства нападения включая главную улику – окровавленный кухонный нож.
Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
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