Пассажир с ножом набросился на таксиста: тот чудом смог вытолкнуть нападавшего и спастись

В Донецкой области пассажир такси напал на водителя, несколько раз нанеся ему удары ножом.

Автомобиль потерпевшего таксиста



Об этом сообщает полиция Донецкой области. Инцидент произошел еще 16 декабря.

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В городе Селидово Донецкой области случайный пассажир с ножом набросился на 53-летнего водителя такси из-за возникшего между ними конфликта.

Злоумышленник наносил удары кухонным ножом, который оказался при нем во время поездки. Пострадавший оказал сопротивление нападавшему и вытолкал его из машины.

Тяжело раненый таксит истекая кровью чудом успел добраться до медучреждения, где он был срочно госпитализирован. Медики диагностировали у него многочисленные колото-резанные ранения.

Правоохранители оперативно разыскали злоумышленника, им оказался 27-летни местный житель. В автомобиле пострадавшего были обнаружены многочисленные вещественные доказательства нападения включая главную улику – окровавленный кухонный нож.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Донецкая область, нападение, таксист, нож