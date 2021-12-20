По сговору с высшим руководством РФ: в ГБР и СБУ раскрыли подробности дела Порошенко

В Госбюро расследований подтвердили, что пятому президенту и лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене.

Порошенко подозревают в госизмене



Об этом сообщила пресс-служба бюро. Она уточнила, что ГБР и СБУ расследуют уголовное производство о схеме поставок угля со временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» на сумму около 1,5 млрд грн. Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Порошенко подозревают в том, что он содействовал деятельности так называемых Л/ДНР «по предварительному сговору группой лиц, в том числе представителей высшего руководства РФ».

По мнению следствия, своими действиями фигуранты дела поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от России и террористических организаций.

«Это, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014—2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также предоставило России более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности», — заявили в ГБР.

Во время брифинга в ГБР уточнили, что о подозрение Порошенко подписал и.о. генпрокурора, а не сама Ирина Венедиктова, поскольку она находится в отпуске.

Представители СБУ заявили, что «собрали достаточно доказательств, которые стали основанием для сообщения о подозрении» Порошенко, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, в 2014—2015 годах Порошенко, используя свои полномочия, «принял меры для разрыва существующих торговых связей Украины на поставки угля из ЮАР» и по требованию представителей РФ «организовал подписание от имени Украины контрактов на поставки угля с неподконтрольных территорий».

Как сообщали Власти, пятому украинскому президенту Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене.

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Тэги: СБУ, Петр Порошенко, госизмена, ГБР