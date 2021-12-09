Убил и изнасиловал 11-летнего мальчика: в Днепре мужчину приговорили к высшей мере наказания
Жителя Днепропетровской области, изнасиловавшего и убившего 11-летнего ребенка, приговорили к пожизненному тюремному заключению.
Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.
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В мае 2020 года освободившийся после тюрьмы зэк завел 11-лентего мальчика в полуразрушенное здание на территории психбольницы в Днепре.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения рецидивист задушил мальчика, после чего изнасиловал его труп и вытащил из кармана убитого мобильный телефон.
На суде злоумышленник не сознался в содеянном и свою вину не признал. Несмотря на это Днепровский суд назначил высшую меру наказания в виде пожизненного лишения свободы.
Как раньше сообщали Власти, в Винницкой области педофил изнасиловал 12-летнюю девочку.