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17:05 20 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Убил и изнасиловал 11-летнего мальчика: в Днепре мужчину приговорили к высшей мере наказания

Жителя Днепропетровской области, изнасиловавшего и убившего 11-летнего ребенка, приговорили к пожизненному тюремному заключению.

На суде злоумышленник не сознался в содеянном и свою вину не признал

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

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В мае 2020 года освободившийся после тюрьмы зэк завел 11-лентего мальчика в полуразрушенное здание на территории психбольницы в Днепре.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения рецидивист задушил мальчика, после чего изнасиловал его труп и вытащил из кармана убитого мобильный телефон.

На суде злоумышленник не сознался в содеянном и свою вину не признал. Несмотря на это Днепровский суд назначил высшую меру наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Как раньше сообщали Власти, в Винницкой области педофил изнасиловал 12-летнюю девочку.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: суд, днепр, изнасилование, убийство, педофил, пожизненное лишение свободы
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