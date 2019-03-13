В горсовет Львова ворвался вооруженный мужчина с наркотиками: подробности задержания
В городской совет Львова попытался ворваться вооруженный мужчина.
Об этом сообщает Управление полиции охраны Львовской области.
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В местный городской совет Львова был вызван наряд охраны быстрого реагирования. Неизвестный попытался войти в городской совет, размахивая предметом, похожем на пистолет.
Злоумышленника оперативно задержали. Во время поверхностного осмотра у мужчины 1995 года рождения было обнаружено мелкоизмельченное вещество зеленого цвета, похожее на наркотическое, а также предмет, который злоумышленник выдавал за оружие.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Львовского районного управления полиции.
Как раньше сообщали Власти, в Тернополе обвиняемый в производстве наркотиков пришел с ними на заседание суда.