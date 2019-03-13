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17:36 20 Декабря 2021 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

В горсовет Львова ворвался вооруженный мужчина с наркотиками: подробности задержания

В городской совет Львова попытался ворваться вооруженный мужчина.

Задержанный злоумышленник

Об этом сообщает Управление полиции охраны Львовской области.

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В местный городской совет Львова был вызван наряд охраны быстрого реагирования. Неизвестный попытался войти в городской совет, размахивая предметом, похожем на пистолет.

Злоумышленника оперативно задержали. Во время поверхностного осмотра у мужчины 1995 года рождения было обнаружено мелкоизмельченное вещество зеленого цвета, похожее на наркотическое, а также предмет, который злоумышленник выдавал за оружие.

Предмет, который злоумышленник выдавал за оружие

Вещи задержанного, среди которых было обнаружено предположительно наркотическое вещество

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Львовского районного управления полиции.

Как раньше сообщали Власти, в Тернополе обвиняемый в производстве наркотиков пришел с ними на заседание суда.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: оружие, Львов, наркотики, горсовет
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