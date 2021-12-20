В рай на чужом горбу. Европа хочет сделать Украину большим лагерем для беженцев

Беженцы зачастую едут не работать, не платить налоги, не интегрироваться. Они ждут, что им дадут пособие, жилье, и они будут жить в свое удовольствие, от обилия свободного времени наводя свои порядки в чужой гостеприимной стране.

Групповое изнасилование. На скамье подсудимых 11 человек от 18 до 30 лет — граждане Сирии. Ирака, Алжира. Накачали девушку наркотиками и пустили по кругу.

Двое сирийцев обвиняются в изнасиловании 15-летней школьницы, обучавшей их языку, и получают условный срок.

22-летний афганец изнасиловал и убил 13-летнюю девочку.

И на закуску: теракт 19 декабря 2016 года, унесший жизни 12 человек был устроен выходцами из стран Ближнего Востока.

Все это выдержки из криминальных сводок стран ЕС, в них фигурируют мигранты, которым Европа дала прибежище от войны. Скоро такие сводки в большом количестве могут появится и у нас, если Украина выберет путь, который ей старательно готовят западные партнеры и на который она также старательно соглашается.

Они наелись

Добрая, гуманная Европа больше не может принимать у себя беженцев, массово стекающихся в нее из стран, где происходят военные конфликты. Марокко,Тунис, Сирия, Алжир, Ирак, Иран, Ливан, Афганистан, курды из Турции — граждане этих стран бегут в Европу, где немцы и французы готовят им и кров, и дом, и пособие.

На Европейский континент, который населяют свыше полмиллиарда человек, только за 2015 год — год разгара сирийского конфликта – прибыло более 1,2 млн. беженцев. В этом году из-за Афганистана Европа снова ждет миграционного бума. Но Европа уже сыта по горло.

Беженцы зачастую едут не работать, не платить налоги, не интегрироваться. Они ждут, что им дадут пособие, жилье, и они будут жить в свое удовольствие, от обилия свободного времени наводя свои порядки в чужой гостеприимной стране.

Премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Словении Янез Янша заявил, что ни Евросоюз, ни Любляна не возлагали на себя обязанность «всем помогать и платить за каждого, кто покидает свою страну, вместо того чтобы ее защищать». Госсекретарь венгерского МИДа Левенте Мадьяр подчеркнул, что Будапешт не станет платить за последствия геополитических решений, которых не принимал.

Жители Германии и Британии ропщут. Они отмечают: среди беженцев очень мало женщин и детей, в основном мужчины трудоспособного возраста. Возникает справедливый вопрос: почему они не могут жить в своих странах, ведь те же немцы после войны смоли заново отстроить Германию и не бежали от трудностей.

Вопросы возникают у простых жителей ЕС, а вот Брюссель уверен,что справиться с мигрантами Европа должна сообща. С теми, кто еще терпит прибытие мигрантов, как Германия. И с теми, кто не желает их у себя видеть — как Польша. И даже с не членами ЕС, как Турция, которая принимает беженцев и служит буферной зоной за деньги Евросоюза.

Наряду с Турцией называется Украина.

На тебе, боже, что нам негоже

Мысли об Украине, которая именно лояльностью к беженцам должна в очередной раз доказать свое право стать на миллиметр ближе к странам ЕС, высказал

австрийский исследователь по миграции и глава Европейской инициативы стабильности (ESI) Геральд Кнаус в эфире одной из радиостанций. Затем, уже во всеуслышание этот тезис прозвучал с политической трибуны: депутат Бундестага, представитель Социал-демократической партии по внешнеполитическим вопросам Нильc Шмид предложил привлечь Украину к решению проблемы беженцев на границе Польши и Беларуси. Пусть, мол, Киев временно примет этих людей, пока мы думаем, что с ними делать.

В Украине в ответ возмутились и сказали, что не позволят считать себя «свалкой для мигрантов». А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов даже предложил немецким социал-демократам разместить нелегальных мигрантов у немецких парламентариев дома — по два-три человека каждому.

Одновременно от украинских силовиков прозвучали заявления, что государственная граница будет усилена сотрудниками Национальной полиции и бойцами Национальной гвардии. Были и заверения, что МВД готовится к сценариям отражения атак беженцев с территории Беларуси.

Но сколько бы ни пыжились наши силовики, решение уже фактически принято в высших кулуарах. Потому что Украине, вернее, части ее власти, очень хочется в Европу всей страной. И не важно, как себя будут ощущать простые украинцы.

Германию в ее идее разместить мигрантов вне границ ЕС поддерживают также Италия, Австрия и Болгария. Сначала это хотели делать в северной Африке, но там к такому сценарию категорически не готовы. Остается… снова остается Украина.

За деньги Европы в Украине уже строят спецприемники для нелегальных мигрантов, задержанных в странах ЕС. Об этом сообщили телеканал ARD и издание Der Spiegel . Очередное подобное заведение готовится к открытию в поселке Мартыновское Николаевской области. Немецкие СМИ утверждают, что на строительство и ремонт украинских спецприемников ЕС потратил за последние несколько лет десятки миллионов евро.

Помните, как всего несколько месяцев назад Киев готовился принять минимум 5 тысяч афганских беженцев? Расселять их собирались в закрытых колониях то ли в Ирпени, то ли в Чернигове и Кременчуге. «Это же не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая проработала в западной коалиции, знает языки, и часто она гораздо более образованная, чем средний украинец, и интегрирована в западное сообщество», – заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

По словам Арестовича, если Украина хочет в ЕС и НАТО, а также быть частью Запада, то принятие афганских беженцев — «это часть бремени белого человека». Вступление в ЕС и НАТО — это не просто плюшки бесконечные, а ещё и разделение с ними тягот и забот, которые у них по всему миру».

Ну и чем беженцы, сейчас мерзнущие в Беларуси и рвущиеся в Польшу, а затем и в Германию, отличаются от афганцев? Ничем. Особенно, если дело касается распила бюджета и финансирования от запада, которое так ждут в Украине причастные к этому. Подумаешь, что люди, сейчас пребывающие в Беларуси мало похожи на обещанных Арестовичем программистов.

«Никто не будет цацкаться с мигрантами. С ними снимут красивое кино для запада, а деньги на их содержания распилят» , – уверен наш источник в миграционной службе Украины.

Все так, стоит лишь спросить у бежавших из нынешней зоны ОРДЛО, сильно ли им помогли чиновники? Люди самостоятельно решают свои проблемы. В Украине практически полностью отсутствуют службы поддержки даже для законно признанных беженцев. По словам главы афганской общины Украины Абдула Баяни, Государственная миграционная служба в августе направила 400 афганцев в пункты временного содержания в Чернигове и Одессе. И там они жаловались на условия содержания, недостаток питания и одежды. А также на отсутствие любой помощи по оформлению документов.

ЕС в 2016 году выплатил Турции за услуги по сдерживанию беженцев шесть миллиардов евро в качестве компенсации и еще по 4 млрд ежегодно с этого срока. Представляете, какие возможности для распила!

А чтобы пилилось лучше, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4412 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию законодательства в сфере миграции». За него проголосовали 300 народных депутатов. Документ регулирует вопрос продления срока пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства, которые по объективным причинам не смогли своевременно это сделать. Чтобы побыли подольше и денег за это с ЕС стрясти побольше.

Кто подумает об украинцах

В литовском Даугавпилсе местные жители на ночь запирают дома на все засовы и перестали ходить в лес по грибы. Причина — нелегальные мигранты, которые то тут, то там встречаются в чащобах. Их тут боятся больше, чем волков и медведей. И немудрено — мигранты то гостевой дом ограбят, то дачи. Берут продукты и теплые вещи. Местные жители, которым в хозяйстве не хватает рабочей силы, хотели бы, чтобы мигранты работали. Но они предпочитают воровать.

Также литовцы опасаются вспышек неизвестных заболеваний. Ведь региональная больница в Даугавпилсе уже неоднократно принимала так сказать, «не местных пациентов» — с вирусными и грибковыми инфекциями.

Очевидно, беженцам не нравится, как с ними обращаются в аналогичных пунктах в Литве. Поэтому и бегут. В их планах — не прозябать в палаточном городке, а жить в нормальном жилье в Германии на прекрасное пособие, позволяющее не работать, учить годами немецкий и пытаться делать вид, что становишься европейцем.

Вместе с тем, вся Европа, и Украина понимают, что такого рода «гости» — это возможные болезни, теракты, хулиганские выходки, изнасилования и грабежи, а также огромная материальная нагрузка на принимающую сторону: даже если ЕС будет платить, где взять столько правоохранителей, медиков, переводчиков с пушту и суахили (а их Офис международной организации миграции в Украине уже разыскивают для работы).

«Плата за гостеприимство порой оказывается кровавой. Беженцы не только не благодарны, они ненавидят нас», – прямо заявляют в Германии и Франции.

Все конвенции ООН о статусе беженцев, к которой Украина присоединилась в 1951 году, и «Европейская социальная хартия» в этих условиях не стоят доброго слова, если речь идет о безопасности собственной страны. И в Европе это уже поняли. Но не в Украине.