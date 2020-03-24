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17:57 20 Декабря 2021 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Стоимость пробного ВНО в Украине будет отличаться в регионах: названы цены

В Украине определили стоимость проведения пробного ЗНО.

Стоимость пробного ЗНО составит от 213 до 309 грн в зависимости от региона

Об этом сообщает Украинский центр оценивания и образования.

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Цена на участие в пробном ЗНО будет отличаться в зависимости от региона. Это связано с тем, что стоимость организации пробного тестирования отличается в разных регионах по стоимости печати и доставки материалов.

Стоимость пробного ЗНО составит от 213 до 309 грн. Так например в Киеве цена будет самой высокой – 309 грн. В Одесской области немного дешевле – 270 грн. Для абитуриентов из Донецкой и Луганской областей – 285 грн. В Харьковской области цена будет минимальной – 213 грн.

Как ранее сообщали Власти, регистрация участников ВНО будет проходить с 1 февраля по 9 марта 2022 года. Учащихся (слушателей, студентов) для прохождения ГНА в форме ВНО можно будет зарегистрировать до 1 марта 2022 года.

Результаты проведения тестирования будут опубликованы до 30 июня 2022 года.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: ВНО, ЗНО, пробное ВНО
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