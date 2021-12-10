Стало известно, когда тысячу за вакцинацию можно будет получить без “Дія”

Украинцы смогут получить выплату за вакцинацию не цифровым способом в середине 2022 года.

Заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма



Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма на брифинге, 20 декабря.

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Так, по его словам, правительство работает над тем, чтобы выплату за вакцинацию смогли получить люди, которые по тем или иным причинам не могут получить 1000 грн цифровым способом.

Такая возможность появится не раньше второго квартала или второго полугодия 2022 года.

«Мы сделали ставку на цифровой канал получения этих средств как наиболее эффективный и наиболее быстрый. Для тех людей, которые не будут в состоянии получить средства цифровым способом или из-за отсутствия приложения «Дия», или из-за отсутствия цифрового банкинга, или из-за отсутствия пластиковых карт, будет во втором квартале или во втором полугодии (2022 года) предложен механизм получения этих средств», — заявил Шурма.

Напомним, чтобы участвовать в программе выплат, нужно пройти полный курс вакцинации и быть старше 18 лет.

Кроме того, необходимо оформить «зеленый» COVID-сертификат в приложении «Дія», а также оформить специальную карту «єПідтримка» в одном из банков, участвующих в программе. Последнее можно сделать онлайн или в офлайн-отделении банка.

Как получить выплату

Оформить специальную карту «єПідтримка» в приложении банка или офлайн-отделении (бесплатно).

Скачать приложение «Дия» и авторизоваться в нем (важно обновить приложение, поддержка доступна, начиная с версии действия 3.0.20 для iOS и 3.0.17 для Android)

Убедиться, что есть «зеленый» сертификат COVID (или оформить его).

Зайти в раздел «Услуги».

Найти услугу «єПідтримка».

Выбрать для выплаты карту «єПідтримка» (оформленную заранее).

Ожидать зачисления денег от Минэкономики (их должны начислить в течение 10 дней).

Как раньше сообщали Власти, Тысячу за вакцинацию можно будет получить без “Дія”.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Выплаты, ОП, тысяча Зеленского