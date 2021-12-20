Названа точная дата возможного вторжения России в Украину

Британская разведка предупредила об «очень реальной возможности» вторжения России в Украину в канун Рождества.

Разведка Великобритании считает, Россия нападет на Украину уже на этой неделе.



Об этом сообщает Daily Star.

Вторжение в Украину совпало бы с 42-й годовщиной злополучного вторжения Советского Союза в Афганистан, отмечает таблоид.

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«Возможности прямого военного вмешательства Великобритании, НАТО или США в случае нападения России на Украину нет», – прокомментировал полковник Ричард Кемп, воевавший в Афганистане.

По его мнению, наиболее вероятный вариант ответа со стороны Запада – дипломатические и экономические санкции.

В пятницу министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина не является членом НАТО, и поэтому статья о коллективной обороне в данном случае не может быть применена.

«Маловероятно, что кто-то собирается отправить войска в Украину, чтобы бросить вызов России. Украинцы это знают», – сказал он.

Мечта Владимира Путина вернуть себе территорию, которая когда-то принадлежала СССР, почти наверняка закончится военным конфликтом. А с учетом того, что войска США поклялись поддерживать Украину, противостояние сверхдержав кажется почти неизбежным, резюмирует таблоид.

Как писали Власти, президент США Джо Байден приказал своей команде использовать все возможные средства, чтобы предотвратить вторжение России – на это есть только четыре недели.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Украина, российское вторжение