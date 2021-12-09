Войной на Донбассе руководят до 800 российских офицеров и генералов – разведка
На территории временно оккупированного Донбасса постоянно находится от 600 до 800 российских офицеров и генералов.
Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, об этом в эфире “Донбасс. Реалии” заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.
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По его словам, кадровые российские офицеры занимают командные должности в 1 и 2 армейских корпусах российских оккупационных войск.
По данным украинской разведки после боевых действий на территории Украины генералы и офицеры вооруженных сил РФ получают государственные награды и карьерный рост в российской армии.
«Если говорить о генералах, то после боевых действий на территории Украины тот же генерал Сергей Кузовлев, формировавший второй армейский корпус, по возвращении в Россию стал командующим 20, а затем 8 армии. После этого был назначен заместителем командующего Южного военного округа ВС РФ”, – рассказал Скибицкий.
Он уточнил, что сегодня штабы корпусов, командование бригадами и полками осуществляют действующие офицеры ВС РФ.
По словам разведчика, в октябре-ноябре этого года состоялась ротация высшего руководящего состава 2 АК. Новый командующий корпусом также прибыл из России. Сменились командиры отдельных бригад. И этот процесс проходит постоянно.
Как сообщали Власти, в конце ноября на временно оккупированную территорию в Донецкую и Луганскую области прибыла очередная группа кадровых российских военнослужащих.