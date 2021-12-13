В Каменском прогремел взрыв в многоэтажке: есть пострадавший

В понедельник, 20 декабря, в Каменском Днепропетровской области произошел взрыв в одной из квартир многоэтажки в Заводском районе города.

Пострадал 27-летний мужчина



Об этом сообщило ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения «101» в 16:45. Инцидент произошел на улице Нежинской.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Прибывшие на место спасатели предварительно установили, что вероятно произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением.

Огонь повредил домашнее имущество в квартирах №15 и №16 на общей площади 50 кв. м.

В 17:06 пожарные локализовали огонь и в 17:25 ликвидировали.

В результате взрыва пострадал 27-летний мужчина. С ожогами примерно 50% тела его госпитализировали в реанимационное отделение «Городской больницы скорой медицинской помощи».

“Взрывом повреждены окна и двери в квартире №15, разрушены межкомнатные простенки в квартире №15 и между квартирами №15 и №16. После ликвидации пожара обнаружены трещины и деформация межэтажной плиты перекрытия в квартире №19 на пятом этаже”, – сообщили в ГСЧС.

На тушение пожара привлекались 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Как сообщали Власти, в пятницу, 17 декабря, на территории Центральной областной диспетчерской СМП в Краматорске произошел масштабный пожар, в котором сгорело 10 автомобилей скорой.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: взрыв, днепр, пожар