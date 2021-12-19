В США “Омикрон” стал доминирующим: зарегистрировали первую смерть

Новый штамм коронавируса стал преобладающим в США и распространяется с молниеносной скоростью.

В США ждут вспышки эпидемии после рождественских и новогодних праздников.



Об этом сообщает Reuters.

Так, в Нью-Йорке количество случаев заражения коронавирусом выросло за неделю на 60%.

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Этот факт тревожит чиновников системы здравоохранения – они опасаются вспышки эпидемии после рождественских и новогодних праздников.

Согласно данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, на «Омикрон» в настоящее время приходится 73% случаев заражения в США.

В США также зафиксирована первая смерть пациента, у которого выявили «Омикрон». У 50-летнего мужчины из Техаса не было особых проблем со здоровьем, но при этом он не сделал прививки.

Как сообщает ABC News со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома, президент США Джо Байден сдал в воскресенье и понедельник тесты на выявление коронавируса, и оба дали отрицательный результат.

Как писали Власти, в США «Омикрон» поражает полностью вакцинированных.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, коронавирус, штамм омикрон