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09:05 21 Декабря 2021 Просмотров 102   КомментариевКомментарии

Киев сковали пробки после снегопада: на каких улицах проблемы

В Киеве после вчерашнего снегопада значительно осложнено движение на улицах и проспектах, часть столицы сковали пробки.

В Киеве традиционные пробки после вчерашнего снегопада

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Приводим данные по состоянию на 09:00 вторника, 21 декабря.

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Правый берег

На правом берегу пробки образовались на улицах:

  • Владимира Винниченко,

  • Дмитриевской,

  • Маршала Рыбалко,

  • Шолуденко,

  • Кирилло-Мефодиевской,

  • Ярославской,

  • Щекавицкой,

  • Кирилловской,

  • Константиновской.

  • Вадима Гетьмана,

  • Дегтяревской,

  • Елены Телиги,

  • Щусева,

  • Глыбочицкой,

  • Михаила Грушевского,

  • Набережно-Крещатицкой.

Также серьезные проблемы с движением зафиксированы на проспектах:

  • Академика Палладина,

  • Воздухофлотском,

  • Валерия Лобановского,

  • Любомира Гузара,

  • Леся Курбаса,

  • Голосеевском,

  • Победы,

  • Степана Бандеры.

Левый берег

На левом берегу движение затруднено на проспектах:

  • Броварском,

  • Романа Шухевича,

  • Николая Бажана,

  • Юрия Гагарина,

  • Соборности

Кроме того скопились пробки на улицах:

  • Заречной,

  • Андрея Малышко,

  • Братиславской,

  • Попудренко,

  • Миропольской,

  • Оноре де Бальзака.

Мосты

Затруднено движение на Северном, Дарницком, Патона.

На Южном и мосту Метро проблем пока не отмечено.

Карта пробок в Киеве 21 декабря 09:00

Карта пробок в Киеве 21 декабря 09:00

Как сообщали Власти, в понедельник, 20 декабря, в Киеве из-за резкого похолодания и снега значительно ухудшились условия на дорогах, водителей призвали быть внимательными.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, дороги, пробки на дорогах
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