Киев сковали пробки после снегопада: на каких улицах проблемы

В Киеве после вчерашнего снегопада значительно осложнено движение на улицах и проспектах, часть столицы сковали пробки.

В Киеве традиционные пробки после вчерашнего снегопада



Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Приводим данные по состоянию на 09:00 вторника, 21 декабря.

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Правый берег

На правом берегу пробки образовались на улицах:

Владимира Винниченко,

Дмитриевской,

Маршала Рыбалко,

Шолуденко,

Кирилло-Мефодиевской,

Ярославской,

Щекавицкой,

Кирилловской,

Константиновской.

Вадима Гетьмана,

Дегтяревской,

Елены Телиги,

Щусева,

Глыбочицкой,

Михаила Грушевского,

Набережно-Крещатицкой.

Также серьезные проблемы с движением зафиксированы на проспектах:

Академика Палладина,

Воздухофлотском,

Валерия Лобановского,

Любомира Гузара,

Леся Курбаса,

Голосеевском,

Победы,

Степана Бандеры.

Левый берег

На левом берегу движение затруднено на проспектах:

Броварском,

Романа Шухевича,

Николая Бажана,

Юрия Гагарина,

Соборности

Кроме того скопились пробки на улицах:

Заречной,

Андрея Малышко,

Братиславской,

Попудренко,

Миропольской,

Оноре де Бальзака.

Мосты

Затруднено движение на Северном, Дарницком, Патона.

На Южном и мосту Метро проблем пока не отмечено.

Как сообщали Власти, в понедельник, 20 декабря, в Киеве из-за резкого похолодания и снега значительно ухудшились условия на дорогах, водителей призвали быть внимательными.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Киев, дороги, пробки на дорогах