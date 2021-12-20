Киев сковали пробки после снегопада: на каких улицах проблемы
В Киеве после вчерашнего снегопада значительно осложнено движение на улицах и проспектах, часть столицы сковали пробки.
Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Приводим данные по состоянию на 09:00 вторника, 21 декабря.
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Правый берег
На правом берегу пробки образовались на улицах:
-
Владимира Винниченко,
-
Дмитриевской,
-
Маршала Рыбалко,
-
Шолуденко,
-
Кирилло-Мефодиевской,
-
Ярославской,
-
Щекавицкой,
-
Кирилловской,
-
Константиновской.
-
Вадима Гетьмана,
-
Дегтяревской,
-
Елены Телиги,
-
Щусева,
-
Глыбочицкой,
-
Михаила Грушевского,
-
Набережно-Крещатицкой.
Также серьезные проблемы с движением зафиксированы на проспектах:
-
Академика Палладина,
-
Воздухофлотском,
-
Валерия Лобановского,
-
Любомира Гузара,
-
Леся Курбаса,
-
Голосеевском,
-
Победы,
-
Степана Бандеры.
Левый берег
На левом берегу движение затруднено на проспектах:
-
Броварском,
-
Романа Шухевича,
-
Николая Бажана,
-
Юрия Гагарина,
-
Соборности
Кроме того скопились пробки на улицах:
-
Заречной,
-
Андрея Малышко,
-
Братиславской,
-
Попудренко,
-
Миропольской,
-
Оноре де Бальзака.
Мосты
Затруднено движение на Северном, Дарницком, Патона.
На Южном и мосту Метро проблем пока не отмечено.
Как сообщали Власти, в понедельник, 20 декабря, в Киеве из-за резкого похолодания и снега значительно ухудшились условия на дорогах, водителей призвали быть внимательными.