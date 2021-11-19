Возле Мадагаскара затонул корабль с людьми
Грузовое судно, на борту которого находилось 130 нелегальных пассажиров, затонуло в водах Индийского океана.
Об этом сообщает US News.
В результате кораблекрушения погибли не менее 17 человек, 68 пропали без вести.
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По меньшей мере, 45 человек уже спасли, сообщили в Агентстве морских и речных портов.
Затонувшее у северо-восточного побережья Мадагаскара судно Francia было зарегистрировано как грузовое и не имело права перевозить пассажиров.
По предварительным данным, судно затонуло из-за пробоины в корпусе – вода попала в машинное отделение.
Поиск пропавших продолжается.
Ранее Власти писали, что у берегов Китая столкнулись два судна – рыболовецкое и грузовое, в результате погибли моряки.