Возле Мадагаскара затонул корабль с людьми

Грузовое судно, на борту которого находилось 130 нелегальных пассажиров, затонуло в водах Индийского океана.

Судно затонуло из-за пробоины в корпусе.



Об этом сообщает US News.

В результате кораблекрушения погибли не менее 17 человек, 68 пропали без вести.

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По меньшей мере, 45 человек уже спасли, сообщили в Агентстве морских и речных портов.

Затонувшее у северо-восточного побережья Мадагаскара судно Francia было зарегистрировано как грузовое и не имело права перевозить пассажиров.

По предварительным данным, судно затонуло из-за пробоины в корпусе – вода попала в машинное отделение.

Поиск пропавших продолжается.

Ранее Власти писали, что у берегов Китая столкнулись два судна – рыболовецкое и грузовое, в результате погибли моряки.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

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