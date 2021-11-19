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Главная » Мир » Происшествия
09:31 21 Декабря 2021 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Возле Мадагаскара затонул корабль с людьми

Грузовое судно, на борту которого находилось 130 нелегальных пассажиров, затонуло в водах Индийского океана.

Судно затонуло из-за пробоины в корпусе.

Об этом сообщает US News.

В результате кораблекрушения погибли не менее 17 человек, 68 пропали без вести.

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По меньшей мере, 45 человек уже спасли, сообщили в Агентстве морских и речных портов.

Затонувшее у северо-восточного побережья Мадагаскара судно Francia было зарегистрировано как грузовое и не имело права перевозить пассажиров.

По предварительным данным, судно затонуло из-за пробоины в корпусе – вода попала в машинное отделение.

Поиск пропавших продолжается.

Ранее Власти писали, что у берегов Китая столкнулись два судна – рыболовецкое и грузовое, в результате погибли моряки.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: кораблекрушение, Мадагаскар
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