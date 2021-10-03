Арабская коалиция нанесла авиаудары по аэропорту Йемена

В понедельник, 20 декабря, силы коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удар по аэропорту в Сане, столице Йемена.

Повстанцы удерживают аэропорт в Сане уже в течение нескольких лет.



Об этом сообщает BBC News.

Йемен охвачен гражданской войной между повстанцами-хуситами и правительством. Повстанцы удерживают аэропорт и оттуда с помощью дронов наносят удары по правительственным силам.

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По сообщениям государственных СМИ Саудовской Аравии, коалиция призвала сотрудников гуманитарной миссии ООН, работающих в аэропорту, покинуть район до того, как были нанесены удары.

Как заявил официальный представитель коалиции генерала Турки аль-Малки, авиаудары поразили шесть целей. По словам генерала, уничтожение этих целей не повлияет на работу аэропорта – «управление воздушным движением и наземным обслуживанием».

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительственные войска в их противостоянии с повстанцами, контролирующими часть страны. По некоторым данным, мятежников поддерживает Иран.

В последние месяцы в Йемене активизировались боевые действия. Повстанцы нанесли удар по городу Мариб и прибрежному городу Ходейда, в то время как коалиция усилила удары с воздуха по Сане и другим контролируемым повстанцами районам.

Ранее Власти писали, что в Йемене в результате воздушного удара сил коалиции погиб лидер повстанцев-хуситов Салех ас-Саммад.

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Тэги: йемен, аэропорт, авиаудары