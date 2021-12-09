Россия планирует военные действия: Госдеп посоветовал американцам не ехать в Украину

Госдепартамент рекомендует гражданам США не ездить в Украину из-за COVID-19, а также из-за возросших угроз со стороны России.

В СШа уверены, что Россия планирует серьезные военные действия против Украины.



Об этом сообщается на сайте Bureau of Consular Affairs.

Предупреждение об опасности путешествий в Украину сохраняется на так называемом четвертом уровне. Четвертый уровень означает, что власти США советуют согражданам не путешествовать в ту или иную страну.

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Как отмечается в сообщении, «Россия планирует серьезные военные действия против Украины», поэтому «граждане США, решившие поехать в Украину, должны знать, что военные действия России на территории Украины серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США при выезде из Украины».

В Крыму «оккупационные власти продолжают злоупотребления и произвольно сажают в тюрьмы иностранцев и местное население, особенно лиц, которые считаются противниками российской оккупации полуострова».

«Правительство США запрещает своим сотрудникам ездить в Крым и не может оказывать экстренные услуги гражданам США в Крыму», – говорится в сообщении.

В контролируемых Россией районах Донецкой и Луганской областей, где продолжающийся вооруженный конфликт привел к гибели более 13 тысяч человек, иностранцев, в том числе граждан США, задерживают или похищают.

«Правительство США запрещает государственным служащим США выезжать в восточные районы Донецкой и Луганской областей и прилегающие регионы, что ограничивает возможность оказания экстренных услуг гражданам США в этих регионах», – отмечается в сообщении.

Ранее Власти писали, что США готовятся к возможной эвакуации граждан из Украины в случае российского вторжения.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, американцы, российское вторжение