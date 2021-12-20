Телеканал Ахметова оконфузился сюжетом о захвате Петром Порошенко заложников в Париже
Телеканал «Украина 24″ оконфузился в выпуске новостей, показав в сюжете о захвате заложников видеоряд с пятым президентом Петром Порошенко.
Курьезный сюжет вышел в прямом эфире. Пока ведущая Вера Свердлик рассказывала о захвате заложников в Париже, видеомонтажеры вывели в видео из сюжета о подозрении для лидера “Европейской солидарности”.
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«Именно в этот момент проходят переговоры правоохранителей с мужчиной, который взял в заложники двух женщин в магазине Парижа. Вооруженный ножом нападавший требует немедленной встречи с министром юстиции Эриком Дюпоном. Личность злоумышленника установлена: ему 56 лет, имеет психические расстройства», — говорила телеведущая, когда зрителям показывали выступающего с трибуны Верховной Рады Порошенко.
Все время, пока он был в кадре, информационный титр внизу экрана сообщал: “Вооруженный мужчина держит в страхе Париж”
Особый шарм конфузу придает совпадение возрастов украинского политика и парижского злоумышленника – обоим по 56 лет.
Как сообщали Власти, эфир государственного телеканала “Дом”, на содержание которого выделяются огромные деньги из государственного бюджета, забит старыми советскими фильмами, некоторые из которых пропагандируют коммунистическую идеологию.