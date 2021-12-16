В Париже задержали мужчину, захватившего двух заложниц

В Париже задержали мужчину, который в вечером 20 декабря захватил двух женщин в заложники в магазине в 12-м округе.

В Париже освободили заложников и задержали злоумышленника



Об этом в твиттере сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. По его словам, никто не пострадал.

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Министр поблагодарил префектуру Парижа и оперативников криминальной полиции за аккуратную спецоперацию.

Напомним, в понедельник, 20 декабря, подозреваемый закрылся с двумя заложниками – женщиной и ее дочерью - в одном из магазинов в районе улицы Алигр. Злоумышленник был вооружен холодным оружием. Пока с ними вели переговоры, квартал был оцеплен.

Около 22:00 часов он отпустил старшую женщину, она не пострадала.

Всю ночь представители полиции продолжали переговоры.

По данным BFMTV, подозреваемый вел себя неадекватно из-за перерыва в лечении, назначенного психиатром, жаловался на отравление и требовал встречи с министром юстиции. Полицейские источники телекомпании отметили, что непосредственной угрозы заложникам или самому себе он не представлял.

По факту захвата двух женщин возбуждено уголовное дело.

Как сообщали Власти, 12 миссионеров, похищенных вооруженной бандой в Гаити два месяца назад, были освобождены в четверг, 16 декабря.

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