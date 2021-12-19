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10:54 21 Декабря 2021 44 Комментарии
Заразившаяся «Омикроном» украинка уже выздоровела
Украинка, у которой на выходных подтвердили заражение штаммом коронавируса “Омикрон”, уже выздоровела.
GWH-тест показал отрицательный результат
Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Игоря Кузина. ПЦР-тест пациента показал отрицательный результат.
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«Относительно случая «Омикрона», обнаруженного в Украине. Благодаря тому, что пациент был вакцинирован еще весной, болезнь протекала почти бессимптомно. Сейчас у него уже отрицательный ПЦР-тест», – сообщил он.
Как сообщали Власти, в Украине зафиксировали первый случай нового штамма коронавируса “Омикрон” – у женщины, вернувшейся из ОАЭ.
Тэги: covid-19, Омикрон
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