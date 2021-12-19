НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
10:54 21 Декабря 2021 Просмотров 44   КомментариевКомментарии

Заразившаяся «Омикроном» украинка уже выздоровела

Украинка, у которой на выходных подтвердили заражение штаммом коронавируса “Омикрон”, уже выздоровела.

GWH-тест показал отрицательный результат

Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Игоря Кузина. ПЦР-тест пациента показал отрицательный результат.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Относительно случая «Омикрона», обнаруженного в Украине. Благодаря тому, что пациент был вакцинирован еще весной, болезнь протекала почти бессимптомно. Сейчас у него уже отрицательный ПЦР-тест», – сообщил он.

Как сообщали Власти, в Украине зафиксировали первый случай нового штамма коронавируса “Омикрон” – у женщины, вернувшейся из ОАЭ.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19, Омикрон
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
19.12.2021 21:16
До 6 тысяч смертей в сутки: в Великобритании спрогнозировали невиданный всплеск COVID-19
ТОР
18.12.2021 09:41
В Украине зафиксировали первый случай «Омикрона»
ТОР
18.12.2021 09:12
Как отличить «Омикрон» от обычной простуды: названы пять симптомов
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com