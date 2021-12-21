В Белом доме обсуждают поддержку украинских партизан в случае вторжения России

Администрация Байдена изучает как Соединенные Штаты смогут украинских повстанцев, если президент Владимир Путин вторгнется в страну и захватит значительную территорию.

В случае захвата Украины в стране начнется партизанская война



Об этом написал колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус. Он сослался на общение с осведомленным чиновником.

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В администрации рассматривают как предоставление оружия и другой поддержки украинским военным для сопротивления вторжению российских войск, так и материально-техническую поддержку повстанческих групп, если Россия свергнет украинское правительство и начнется партизанская война.

Соединенные Штаты могут предоставить оружие, в том числе зенитные ракеты, запускаемые с плеча. Поставка ЦРУ такого оружия, известного в то время как «Стингер», оказала разрушительное воздействие на советские войска во время их 10-летней войны в Афганистане с 1979 по 1989 год.

Целевая группа администрации, в которую входят ЦРУ и другие ключевые агентства, изучает, как были организованы повстанческие движения против СССР в Афганистане и поддерживаемых Россией сил в Сирии, а также против Соединенных Штатов в Ираке и Афганистане.

Также в состав целевой группы входит группа юристов, которая изучает, как можно оказать любую помощь украинскому повстанческому движению без нарушения законов США или международного права.

Основная цель администрации – заставить Путина нести издержки, если он вторгнется в Украину, без прямого участия американских войск.

Как сообщали Власти, британская разведка предупредила об «очень реальной возможности» вторжения России в Украину в канун католического Рождества.

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Тэги: Россия, США, Россия - страна агрессор