Министр обороны РФ заявил о подготовке США химической провокации на Донбассе
В Донецкой области якобы действуют сотрудники американских частных военных компаний, которые готовят провокацию с химическими компонентами.
Об этом сообщило Интерфакс со ссылкой н заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ 21 декабря.
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«Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям», – сказал Шойгу.
Кроме того, по его словам, для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман якобы доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами.
«Не снижается число обстрелов украинскими военнослужащими мирных кварталов Донбасса и позиций народной милиции ЛНР и ДНР, провоцируя их на ответные действия», – заявил российский министр.
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