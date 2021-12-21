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13:47 21 Декабря 2021 Просмотров 122   КомментариевКомментарии

Министр обороны РФ заявил о подготовке США химической провокации на Донбассе

В Донецкой области якобы действуют сотрудники американских частных военных компаний, которые готовят провокацию с химическими компонентами.

Шойгу заявил об американских наемниках на Донбассе

Об этом сообщило Интерфакс со ссылкой н заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ 21 декабря.

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«Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям», – сказал Шойгу.

Кроме того, по его словам, для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман якобы доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами.

«Не снижается число обстрелов украинскими военнослужащими мирных кварталов Донбасса и позиций народной милиции ЛНР и ДНР, провоцируя их на ответные действия», – заявил российский министр.

Как сообщали Власти, британская разведка предупредила об «очень реальной возможности» вторжения России в Украину в канун католического Рождества.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Россия, Сергей Шойгу, война на Донбассе, Россия - страна агрессор
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