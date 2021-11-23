В Бердянске ищут взрывчатку в 12 городских школах: всех эвакуировали

В Бердянске Запорожской области правоохранители проверяют 12 учебных заведений на наличие взрывчатки после анонимного сообщения о минировании.

Учеников и сотрудников всех школ эвакуировали



Об этом сообщило Интерфакс-Украина. Всех учащихся и сотрудников школ эвакуировали.

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Правоохранители сообщили, что начиная с вечера 20 декабря в полицию Бердянска стали поступать сообщения от неизвестного о минировании местных учебных заведений.

Вначале аноним сообщил о взрывчатке, заложенной в трех школах. Позже поступили аналогичные сообщения о минировании еще девяти местных учебных заведений.

Телефонный террорист потребовал 100 тыс.грн , чтобы избежать взрывов.

Следственно-оперативные группы, взрывотехнические и кинологические службы выехали по указанным адресам.

На данный момент часть школ уже проверили, но взрывчатку не обнаружили. продолжается обследование остальных объектов и прилегающих к ним территорий.

Как сообщали Власти, 19 декабря работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве временно ограничена из-за сообщения сообщением «о заминировании».

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