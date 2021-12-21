Затишье перед бурей: в январе Украину накроет «Омикрон»

Штамм коронавируса “Омикрон” накроет Украину в январе 2022 года, новая вспышка будет масштабнее, чем в случае с “Дельтой”.

В Украине уже шестую неделю подряд спад заболеваемости



О таком прогнозе рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

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Он уточнил, сейчас в Украине в отличие от Европы наблюдается спад заболеваемости COVID-19. Однако штамм «Омикрон» остается потенциальной угрозой новой вспышки заболеваемости в январе 2022 года.

«В Украине уже шестую неделю подряд наблюдается спад заболеваемости COVID-19. За неделю количество новых случаев уменьшилось на 22%, уровень госпитализаций – на 17%, смертность – на 24%. «Омикрон» остается потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года», – сказал Ганиченко.

При этом он предположил, что благодаря массовой вакцинации показатели новой волны заболеваемости не будут такими страшными.

Даже если количество случаев заражения «Омикроном» будет значительно больше, чем при «Дельте», количество госпитализаций и смертности будет ниже.

«Потенциально по случаям мы можем иметь большие цифры, но с госпитализациями и смертностью, по состоянию на сегодняшний день, мы ожидаем меньшие цифры, чем в текущей волне “Дельты”, из которой мы выходим», — пояснил Ганиченко.

Как сообщали Власти, новый штамм коронавируса “Омикрон” стал преобладающим в США и распространяется с молниеносной скоростью.

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Тэги: covid-19, Омикрон