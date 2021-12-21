Приехала за пенсией: на Луганщине задержали «сержантку ЛНР»

В Луганской области правоохранители задержали участницу незаконных вооруженных формирований “ЛНР”.

Женщина два года служила в незаконных формированиях



Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Луганской области. Женщина предъявила документы для проверки на блокпосту вблизи с. Новоахтырка.

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По информации правоохранителей, 59-летняя жительница г. Хрустальный (бывший Красный Луч) ехала на свободную территорию Украины, чтобы оформить банковскую карту для получения пенсии.

Как выяснилось, “пенсионерка” в течение двух лет проходила службу в войсках террористов «ЛНР».

По словам женщины, она осенью 2014 года вступила в незаконное вооруженное формирование, где проходила службу в должности фельдшера зенитного дивизиона, который находился в г.Хрустальный.

Ей было присвоено «военное звание» младшего сержанта. Периодически она ездила на военный полигон в с. Бугаевка Перевальского района, где участвовала в проведении стрельб.

В качестве медработника она следила за соблюдением санитарного режима, проверяла качества питания, а также учила боевиков оказанию первой медицинской помощи и медицинской помощи при получении ранений.

За свою работу женщина получала зарплату в размере 19 500 рублей РФ (чуть более 7 тыс грн).

В мае 2016 “сержантка” покинула незаконные вооруженные формирования из-за болезни.

Задержанной сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч.2 ст. 260 УК Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

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