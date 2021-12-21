В Киеве разоблачили очередную группировку«отмывателей грязных денег»

В рамках борьбы с отмыванием денег, сотрудники киберполиции в начале декабря 2021 года заблокировали в Киеве деятельность «черных» криптовалютчиков, которые,имитируя участие в биржевых торгах и операциях с криптовалютой

В рамках борьбы с отмыванием денег, сотрудники киберполиции в начале декабря 2021 года заблокировали в Киеве деятельность «черных» криптовалютчиков, которые,имитируя участие в биржевых торгах и операциях с криптовалютой, на самом деле занимались отмыванием денег через ничего не подозревающих граждан Украины.

В ходе расследования, источники одной крупной финансовой компании сообщили, что у клиентов начались проблемы с банками и правоохранительными органами, с обвинениями о том, что их деньгами финансируют неподконтрольные Украине территории ЛНР и ДНР, а также Российскую Федерацию.

Причиной появления столь серьезных обвинений явились действия мошеннической организации, которая проводила незаконные финансовые транзакции.

Через них можно было вывести деньги из запрещенных в Украине электронных кошельков России – Яндекс.Деньги, Qiwi, Webmoney и т.д., и перевести их в криптовалюту либо просто обналичить.

Помимо этого, злоумышленники использовали сервисы, типа geo-pay.net, для обхода лимитов по суммам и транзакциям и так называемых «дропов» – людей, которые соглашались, чтобы их банковская карта стала «транзитной»для украденных мошенниками денег.

От имени дропов они скупали токены Tether (курс которого привязан к доллару США и не испытывает столь сильных колебаний, как курсы других криптовалют).

Дневной оборот составлял около 3 миллионов долларов.

Ворованные деньги с ЛНР и ДНР выводились на карты клиентам, которые ни о чем не подозревали. Количество пострадавших от этих махинаций может достигать нескольких тысяч человек. И их ждут проблемы с банками и правоохранительными органами.

По данным источника, в ходе следственных действий и обысков по адресам фиктивных обменников, была установлена и личность организатора преступной схемы – гражданина Украины Тараса Подгородецкого. На месте были изъяты компьютеры, мобильные терминалы, печати и документы, свидетельствующие о том, что помимо потоков наличных денег на неподконтрольные Украине территории, «обнальщики» принимали платежи из России через Яндекс.Деньги, Qiwi.

Средства обналичивали и через посредников,передавали уже отмытые деньги на финансирование дестабилизирующих акций протестов и митингов, цель которых – посеять хаос и подорвать доверие к действующей власти в Украине.

Основной подозреваемый в организации противозаконной схемы — Тарас Подгородецкий является партнером компании Binance (binance.com – биржа криптовалюты, против которой проводят расследования налоговые органы и прокуратура США) и все обозначенные операции проводили на этой платформе.

Начато уголовное производство по статьям об отмывании денег (ст. 209 УК) и незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и электронными деньгами (ст. 200 УК). Также, подозреваемому Тарасу Подгородецкому грозит уголовное дело (по ч. 4 ст. 190 УК) – мошенничество в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.