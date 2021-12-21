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17:09 21 Декабря 2021 15 Комментарии
Макрон с Путиным обсудили Украину
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о безопасности в Европе и ситуации в Украине.
По информации РИА Новости со ссылкой на Кремль стороны обсудили «вопросы укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте».
Также Путин и Макрон обсудили проекты документов РФ о гарантиях безопасности.
Президент РФ проинформировал Макрона о работе российских дипломатов по гарантиям безопасности Москвы со стороны США и НАТО.
Кроме того, Путин заявил Макрону, что от шагов Киева по реализации «Минска-2″ зависит возможность проведения нового саммита в нормандском формате.
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