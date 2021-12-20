Шесть областей Украины переходят в «желтую» зону с 23 октября

С 23 декабря Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области переходят в «желтую» зону карантина.

В "красной" зоне в Украине останется только две области



Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов. 21 декабря состоялось очередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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«По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 23 декабря 2021 «желтый» уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей», – сказано в сообщении.

Таким образом, «красная» зона сокращается до двух областей. В ней останутся только Волынская и Запорожская области.

Как сообщали Власти, за минувшие сутки по состоянию на утро 21 декабря в Украине зафиксировали 6029 новых случаев COVID-19, умерли от болезни 346 человек.

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