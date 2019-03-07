В России боевой танк Т-80 провалился под лед. Видео

В России в соцсетях набирает популярность видео, на котором боевой танк Т-80 провалился под лед в каком-то водоеме.

Где произошел инцидент и когда - неизвестно



В частности ролик опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель». На кадрах видно, что боевая машина наполовину ушла под воду.

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Вокруг суетятся люди в камуфляжной одежде, которые обсуждают, как вернуть танк на сушу.

При этом один из танкистов все еще находится внутри бронемашины.

Когда и где именно был снят ролик, не уточняется. Информации о пострадавших в результате происшествия также не приводится.

Многие комментаторы видео в соцсетях предполагают, что танк не выполнял боевое задание, а виной аварии стал традиционный русский пофигизм.

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Как сообщали Власти, в России пенсионер пошел в туалет и провалился к соседям снизу.

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