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19:13 21 Декабря 2021 Просмотров 399   КомментариевКомментарии

В России боевой танк Т-80 провалился под лед. Видео

В России в соцсетях набирает популярность видео, на котором боевой танк Т-80 провалился под лед в каком-то водоеме.

Где произошел инцидент и когда - неизвестно

В частности ролик опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель». На кадрах видно, что боевая машина наполовину ушла под воду.

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Вокруг суетятся люди в камуфляжной одежде, которые обсуждают, как вернуть танк на сушу.

При этом один из танкистов все еще находится внутри бронемашины.

Когда и где именно был снят ролик, не уточняется. Информации о пострадавших в результате происшествия также не приводится.

Многие комментаторы видео в соцсетях предполагают, что танк не выполнял боевое задание, а виной аварии стал традиционный русский пофигизм.

Как сообщали Власти, в России пенсионер пошел в туалет и провалился к соседям снизу.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Россия, танк
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