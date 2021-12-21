США могут запретить поставки смартфонов в Россию в случае агрессии

Власти США рассматривают возможность принятия жестких мер, чтобы подорвать экономику России в случае вторжения в Украину.

Американцы считают, что могут добиться запрета на ввоз в Россию смартфонов, потому что полупроводники и детали в смартфонах Huawei были разработаны в США.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации президента США.

Эти «чрезвычайные меры экспортного контроля» могут перекрыть доступ России к широкому спектру промышленных и потребительских технологий, сказал чиновник на условиях анонимности.

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Обсуждаемые меры могут ограничить возможность России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей, а также материалы из многих других секторов.

По словам чиновника, это может «серьезно повлиять на российских потребителей, промышленные предприятия и занятость». Подобные меры будут «беспрецедентными для России».

Как писали Власти, официальные лица США обсуждают широкий спектр санкций в отношении России, призванных удержать президента России от вторжения в Украину.

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Тэги: США, смартфоны, российское вторжение, запрет на ввоз