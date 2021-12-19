В ближайшие недели “Омикрон” захватит всю Европу, – ВОЗ

Директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге предупредил, что страны Европы должны готовиться к «значительному всплеску» случаев заболевания COVID-19.

Новый штамм обнаружен уже в 38 странах Европы.



Об этом сообщает Reuters.

С момента появления в конце ноября штамм «Омикрон» был обнаружен как минимум в 38 странах Европы и уже доминирует в некоторых из них, включая Данию, Португалию, Великобританию, сказал Клюге на пресс-конференции в Вене.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

У 89% пациентов, заразившихся штаммом «Омикрон», те же симптомы заболевания: кашель, боль в горле и повышенная температура.

Чаще всего в Европе новый штамм выявляли у людей 20-30 лет.

«Мы видим, что надвигается очередной шторм», – сказал представитель ВОЗ.

По его словам, огромное количество новых заражений может привести к «увеличению количества госпитализаций и массовым сбоям в работе систем здравоохранения и других важных служб».

Самой лучшей защитой от штамма «Омикрон» Клюге назвал бустерную вакцинацию.

Как писали Власти, специальный представитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро назвал распространение нового штамма коронавируса «беспрецедентным».

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Европа, Всемирная организация здравоохранения, пандемия COVID-19, штамм омикрон