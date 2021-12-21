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00:06 23 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Выиграли миллионы, но сели в тюрьму за кражу карты, которой рассчитались за лотерейный билет

Королевский суд Великобритании вынес приговор двум жителям Болтона – 38-летнему Марку Гудраму и 34-летнему Джону Уотсону – за кражу банковской карты.

Об этом пишет Jackpotfinder.

История эта произошла еще в апреле 2019 года. Гудрам и Уотсон приехали в Лондон, в магазине Waitrose купили скретч-карту Red Game Lottery – и выиграли 4 млн фунтов стерлингов!

Еще не получив денег, они решили отпраздновать успех и устроили многодневную попойку. При этом они размещали фото в соцсетях, демонстрируя всему миру, как надо выигрывать джекпот и как это событие надо потом отмечать.

Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Поскольку победители лотереи не смогли назвать банковские реквизиты для перевода выигрыша, оператор национальной лотереи Великобритании Camelot послал к ним следователя, чтобы выяснить, откуда у них банковская карта, которая использовалась для покупки лотерейного билета.

Гудрам рассказал, что карта принадлежит его другу по имени Джон, который  якобы должен ему денег, однако не смог назвать ни фамилию Джона, ни его адрес.

Так выяснилось, что банковская карта была украдена.

А поскольку Гудрам и Уотсон уже имели судимости, оба они были приговорены судьей Сарой Джонсон к 19 и 18 месяцам тюремного заключения соответственно.

Ранее Власти писали, что в США пенсионерка третий раз за три года сорвала джекпот.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Великобритания, лотерея, банковская карта
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