Экс-главу «Приватбанка» Дубилета заочно арестовали: в чем подозревают

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал экс-главу правления ПриватБанка Александра Дубилета.

Об этом сказано в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Соответствующее решение судья принял 22 декабря по ходатайству детектива НАБУ.

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В ходе следствия было установлено, что в декабре 2016 года, за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным, глава правления банка вместе с другими лицами на основании ложных документов выплатил на средства банка свыше 136,89 млн гривен в пользу связанной с банком страховой компании Ингосстрах.

Также Дубилета подозревают в растрате денежных средств банка в преддверии его национализации в особо крупном размере путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов за счет средств банка.

Кроме того, по версии следствия, Дубилет организовал незаконную и документально необоснованную замену должника на подконтрольную и связанную компанию, чтобы сделать невозможнім дальнейшее взыскание средств в пользу банка.

Общая сумма ущерба в этом эпизоде ​​достигает более $300 млн.

Напомним, Александр Дубилет 29 ноября заявил в интервью Forbes, что не получал подозрений от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Он живет в Израиле, являясь гражданином этой страны, и занимается стартапами.

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Тэги: Приватбанк, Александр Дубилет