Мэром Берлина впервые стала женщина

Бургомистершей Берлина впервые в истории Германии стала женщина.

Франциска Гиффай



Об этом сообщает «DW».

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Бывший министр Германии по делам семьи Франциска Гиффай стала первой женщиной в истории страны, которая заняла должность бургомистра (глава городского управления) Берлина.

За назначение Франциски Гиффай проголосовало 84 из 139 депутатов парламента.

Первым своим приказом Гиффай назначила десять новых сенаторов. Теперь в состав правительства столицы Германии кроме четырех мужчин, входят семь женщин. Это больше, чем когда-либо прежде.

Франциска Гиффай входит в правящую коалицию Социал-демократов. Ее предшественник занимал свою должность в течение семи лет.

Такую должность лишь один раз временно занимала женщина в 1947-1948 годах Луиза Шредер.

Интересно, что новый мэр Берлина в 2020 году попала в скандал из-за плагиата в своей докторской диссертации, из-за чего вынуждена была отказаться от ученой степени. После чего и вовсе ушла в отставку с должности федерального министерства по делам семьи.

Тем не менее все это никак не помешало Гиффай победить на выборах в сентябре 2021 года и привести Социал-демократическую партию к победе в Берлине.

Как раньше сообщали Власти, Олаф Шольц стал новым канцлером Германии.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Германия, берлин, Франциска Гиффай