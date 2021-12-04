Мэром Берлина впервые стала женщина
Бургомистершей Берлина впервые в истории Германии стала женщина.
Об этом сообщает «DW».
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Бывший министр Германии по делам семьи Франциска Гиффай стала первой женщиной в истории страны, которая заняла должность бургомистра (глава городского управления) Берлина.
За назначение Франциски Гиффай проголосовало 84 из 139 депутатов парламента.
Первым своим приказом Гиффай назначила десять новых сенаторов. Теперь в состав правительства столицы Германии кроме четырех мужчин, входят семь женщин. Это больше, чем когда-либо прежде.
Франциска Гиффай входит в правящую коалицию Социал-демократов. Ее предшественник занимал свою должность в течение семи лет.
Такую должность лишь один раз временно занимала женщина в 1947-1948 годах Луиза Шредер.
Интересно, что новый мэр Берлина в 2020 году попала в скандал из-за плагиата в своей докторской диссертации, из-за чего вынуждена была отказаться от ученой степени. После чего и вовсе ушла в отставку с должности федерального министерства по делам семьи.
Тем не менее все это никак не помешало Гиффай победить на выборах в сентябре 2021 года и привести Социал-демократическую партию к победе в Берлине.
Как раньше сообщали Власти, Олаф Шольц стал новым канцлером Германии.