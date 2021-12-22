В «Слуге народа» извинились за нардепа, обматерившего полицейских, и обвинили Авакова в шантаже

Фракция “Слуги народа” отреагировала на обнародование видео, где нардеп Николай Галушко нецензурно ругает полицейских, которые остановили его авто за нарушение ПДД.

Аваков якобы шантажировал Галушко



Соответствующее заявление обнародовала спикер “Слуги народа” Юлия Палийчук. В нем сказано, что фракция осуждает такие действия и считает поведение Галушко неприемлемым для любого гражданина. Тем более – для члена парламента.

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Также фракция принесла извинения «работникам полиции и всем, кого могла оскорбить эта ситуация».

“Слуги” подтвердили также, что инцидент имел место 18 декабря 2020 года.

“Как утверждает сам депутат Галушко, он знал о существовании этого видео, поскольку оно являлось предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД, который угрожал обнародовать его в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы»,- сказано в заявлении.

По словам депутата, появление этого видео в публичном пространстве якобы связано с его позицией во время голосования за отставку министра МВД Арсена Авакова, которое состоялось 15 июля.

А появилось оно именно сейчас, потому что дата записи с камеры в прошлом году совпадает с нынешним периодом года. И его можно воспринять как недавний инцидент.

Во фракции пообещали, что этический комитет партии определит меру наказания для нардепа.

Как сообщали Власти, народный депутат от «Слуги народа» Николай Галушко нецензурно обругал полицейских, которые остановили его авто за нарушение ПДД.

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