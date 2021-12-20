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15:10 22 Декабря 2021 Просмотров 861   КомментариевКомментарии

В Киеве на Окружной легковушка влетела в елочный базар

В Киеве автомобиль вылетел на тротуар и протаранил елочный базар.

Подробности ДТП не сообщаются

Об этом сообщает Telegram-канал «Киев оперативный».

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На Окружной дороге в Киеве, на перекрестке с ул. Зодчих произошло ДТП – водитель «Hyundai» не справился с управлением и въехал в елочный базар.

Судя по фотографиям, автомобиль успел задеть автомобиль «Audi», которому он разбил переднюю фару и бампер.

Место происшествия

Возможно, автомобиль отбросило в елочный базар именно после столкновения с «Audi».

Подробности ДТП не сообщаются.

Как раньше сообщали Власти, в Киеве пьяный водитель разбил четыре авто, пытаясь удрать от полиции.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Киев, дтп, елочный базар
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