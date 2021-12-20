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15:10 22 Декабря 2021 861 Комментарии
В Киеве на Окружной легковушка влетела в елочный базар
В Киеве автомобиль вылетел на тротуар и протаранил елочный базар.
Подробности ДТП не сообщаются
Об этом сообщает Telegram-канал «Киев оперативный».
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На Окружной дороге в Киеве, на перекрестке с ул. Зодчих произошло ДТП – водитель «Hyundai» не справился с управлением и въехал в елочный базар.
Судя по фотографиям, автомобиль успел задеть автомобиль «Audi», которому он разбил переднюю фару и бампер.
Возможно, автомобиль отбросило в елочный базар именно после столкновения с «Audi».
Подробности ДТП не сообщаются.
Как раньше сообщали Власти, в Киеве пьяный водитель разбил четыре авто, пытаясь удрать от полиции.
Тэги: Киев, дтп, елочный базар
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