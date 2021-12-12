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15:24 22 Декабря 2021 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Задел отбойник и влетел в грузовик: под Одессой в жутком ДТП погиб человек

В Одесской области легковушка протаранила стоящий на обочине грузовик.

На месте работала следственно-оперативная группа

Об этом сообщает полиция Одесской области.

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На трассе возле села Маяки Одесской области произошло смертельное ДТП. 28-летний водитель «Toyota Prius» не справился с управлением, задел отбойник и врезался в стоящий на обочине грузовик «SCANIA».

В результате ДТП водитель «Toyota Prius» погиб на месте, а его 33-летний пассажир получил травмы головы и открытый перелом руки.

Отбойник, который задел "Toyota Prius"

На месте работала следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Как раньше сообщали Власти, в результате столкновения фуры с маршрутным автобусом в Черниговской области погибли 11 человек, еще 8 получили различные травмы.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: дтп, жертва, Одесская область
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