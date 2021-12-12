Задел отбойник и влетел в грузовик: под Одессой в жутком ДТП погиб человек
В Одесской области легковушка протаранила стоящий на обочине грузовик.
Об этом сообщает полиция Одесской области.
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На трассе возле села Маяки Одесской области произошло смертельное ДТП. 28-летний водитель «Toyota Prius» не справился с управлением, задел отбойник и врезался в стоящий на обочине грузовик «SCANIA».
В результате ДТП водитель «Toyota Prius» погиб на месте, а его 33-летний пассажир получил травмы головы и открытый перелом руки.
На месте работала следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.
Как раньше сообщали Власти, в результате столкновения фуры с маршрутным автобусом в Черниговской области погибли 11 человек, еще 8 получили различные травмы.