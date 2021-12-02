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Главная » Мир » Экономика
17:45 22 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Беларусь угрожает заблокировать транзит между Литвой и Украиной

Правительство Беларуси рассматривает возможность запрета транзита товаров между Украиной и Литвой в ответ на транзитные ограничения Литвы.

По мнению Лукашенко, это будет справедливый ответ на "всю эту литовскую чехарду Клайпедским портом"

Об этом сообщает пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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В ответ на возможный запрет транзита беларусского калия через Литву, Лукашенко пригрозил заблокировать транзит между Литвой и Украиной.

Лукашенко отметил, что товарооборот Украины с Литвой через границу Беларуси составил около 3 млн тонн.

«Я не понимаю, чем литовцы думают, напирая на нас. Мы закроем этот транзит, пусть ездят через Германию или попробуют через Польшу – будет втрое дороже», — сказал Лукашенко.

По мнению Лукашенко, это будет справедливый ответ на «всю эту литовскую чехарду Клайпедским портом».

Как раньше сообщали Власти, Лукашенко пригрозил перекрыть транзит энергоносителей в Европу.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Лукашенко, Литва, беларусь, транзит
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