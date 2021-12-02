Беларусь угрожает заблокировать транзит между Литвой и Украиной
Правительство Беларуси рассматривает возможность запрета транзита товаров между Украиной и Литвой в ответ на транзитные ограничения Литвы.
Об этом сообщает пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
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В ответ на возможный запрет транзита беларусского калия через Литву, Лукашенко пригрозил заблокировать транзит между Литвой и Украиной.
Лукашенко отметил, что товарооборот Украины с Литвой через границу Беларуси составил около 3 млн тонн.
«Я не понимаю, чем литовцы думают, напирая на нас. Мы закроем этот транзит, пусть ездят через Германию или попробуют через Польшу – будет втрое дороже», — сказал Лукашенко.
По мнению Лукашенко, это будет справедливый ответ на «всю эту литовскую чехарду Клайпедским портом».
Как раньше сообщали Власти, Лукашенко пригрозил перекрыть транзит энергоносителей в Европу.