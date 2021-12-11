ООН заплатит Талибану $6 млн: в чем суть сделки
Предлагаемые средства предназначены Министерству внутренних дел Афганистана, сотрудники которого охраняют гуманитарную миссию ООН.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что это позволит защитить более 3,5 тысяч сотрудников ООН в Афганистане.
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Заместитель представителя ООН Фархан Хак подтвердил намерение заплатить «Талибану» за гарантии безопасности. По его словам, ООН должна продолжать работать в Афганистане, чтобы предотвратить гуманитарный кризис, поэтому необходимо позаботиться о безопасности всех работников.
В то же время многие эксперты критикуют ООН за то, что она фактически финансирует «Талибан», в правительстве которого есть министры, разыскиваемые за военные преступления.
Ранее Власти писали, что глава миссии ООН в Афганистане Дебора Лайонс заявила, что «Талибан» не способен противостоять террористам «Исламского государства».