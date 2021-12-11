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Главная » Мир » Общество
16:52 22 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ООН заплатит Талибану $6 млн: в чем суть сделки

Предлагаемые средства предназначены Министерству внутренних дел Афганистана, сотрудники которого охраняют гуманитарную миссию ООН.

Талибы в этом году захватили власть в Афганистане.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что это позволит защитить более 3,5 тысяч сотрудников ООН в Афганистане.

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Заместитель представителя ООН Фархан Хак подтвердил намерение заплатить «Талибану» за гарантии безопасности. По его словам, ООН должна продолжать работать в Афганистане, чтобы предотвратить гуманитарный кризис, поэтому необходимо позаботиться о безопасности всех работников.

В то же время многие эксперты критикуют ООН за то, что она фактически финансирует «Талибан», в правительстве которого есть министры, разыскиваемые за военные преступления.

Ранее Власти писали, что глава миссии ООН в Афганистане Дебора Лайонс заявила, что «Талибан» не способен противостоять террористам «Исламского государства».

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: ООН, Талибан
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