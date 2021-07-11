Матчи Бундеслиги снова будут при пустых трибунах

Немецкие власти, опасаясь распространения штамма «Омикрон», распорядились, что с 28 декабря крупные спортивные соревнования в стране будут проводиться без зрителей.

С 28 декабря спортивные события в стране будут проходить при пустых трибунах.



«Это касается, в частности, футбольных матчей», – сказал федеральный канцлер Олаф Шольц, которого цитирует Kicker.

Как отмечает издание, сначала предполагалось, что на матчи будут пускать ограниченное количество болельщиков, но потом от этой идеи отказались.

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Новые ограничительные меры обернутся для клубов финансовым убыткам. В частности, каждый клуб элитного дивизиона из-за отсутствия болельщиков будет терять в среднем 2 млн евро за каждый матч.

Сейчас в чемпионате Германии небольшой перерыв. Следующий тур национального первенства запланирован на 7 января.

Как писали Власти, министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах ожидает, что новый штамм коронавируса спровоцирует пятую волну пандемии.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: футбол, болельщики, бундеслига, штамм омикрон