Британские ученые оценили риск госпитализации с “Омикроном”
Риск госпитализации пациентов, зараженных штаммом коронавируса «Омикрон», на 40% ниже, чем у тех, у кого был выявлен штамм «Дельта».
Об этом пишет The Guardian.
Группа под руководством профессора Нила Фергюсона из Имперского колледжа Лондона сделала свои выводы на основе анализа количества госпитализаций и вакцинации в Великобритании за первые две недели декабря. Также ими были изучены медицинские карты пациентов, инфицированных штаммами «Дельта» и «Омикрон».
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Как оказалось, зараженные штаммом «Омикрон» в среднем на 20-25% меньше обращались за медицинской помощью, чем инфицированные «Дельтой», а также на 40-45% реже нуждались в госпитализации.
Но, как отметил Нил Фергюсон, если количество случаев заражения штаммом «Омикрон» продолжит расти такими же темпами, как в последние недели, медицинские службы все равно столкнутся с ростом количества госпитализированных.
Как писали Власти, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «Омикрон» распространяется в странах с высоким уровнем вакцинации населения.