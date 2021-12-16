Британские ученые оценили риск госпитализации с “Омикроном”

Риск госпитализации пациентов, зараженных штаммом коронавируса «Омикрон», на 40% ниже, чем у тех, у кого был выявлен штамм «Дельта».

Из-за высокой заразности нового штамма коронавируса, остается большая вероятность того, что системы здравоохранения многих стран будут перегружены.



Об этом пишет The Guardian.

Группа под руководством профессора Нила Фергюсона из Имперского колледжа Лондона сделала свои выводы на основе анализа количества госпитализаций и вакцинации в Великобритании за первые две недели декабря. Также ими были изучены медицинские карты пациентов, инфицированных штаммами «Дельта» и «Омикрон».

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Как оказалось, зараженные штаммом «Омикрон» в среднем на 20-25% меньше обращались за медицинской помощью, чем инфицированные «Дельтой», а также на 40-45% реже нуждались в госпитализации.

Но, как отметил Нил Фергюсон, если количество случаев заражения штаммом «Омикрон» продолжит расти такими же темпами, как в последние недели, медицинские службы все равно столкнутся с ростом количества госпитализированных.

Как писали Власти, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «Омикрон» распространяется в странах с высоким уровнем вакцинации населения.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Великобритания, госпитализация, штамм омикрон