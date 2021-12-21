Мадагаскарский министр плыл в океане 12 часов после крушения вертолета

Министр полиции Мадагаскара Серж Гелле направлялся к месту, где три дня назад затонуло грузовое судно. Но вертолет рухнул в океан.

Серж Гелле выжил в авиакатастрофе.



Об этом сообщает BBC.

Пилот вертолета и еще один находившийся на борту военный считаются пропавшими без вести.

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Министр, проведший в воде 12 часов, был спасен. Также выжил летевший на вертолете сотрудник службы безопасности.

«Мне не время умирать», – сказал Серж Гелле, когда его несли на носилках.

Вертолет с министром вылетел, чтобы осмотреть место кораблекрушения у северо-восточной оконечности острова.

Как писали Власти, вечером в понедельник, 20 декабря в водах Индийского океана возле Мадагаскара затонуло грузовое судно, на борту которого находилось 130 нелегальных пассажиров. Погибли 64 человека, по меньшей мере 20 человек все еще числятся пропавшими без вести.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: министр, вертолет, Мадагаскар