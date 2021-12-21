Мадагаскарский министр плыл в океане 12 часов после крушения вертолета
Министр полиции Мадагаскара Серж Гелле направлялся к месту, где три дня назад затонуло грузовое судно. Но вертолет рухнул в океан.
Об этом сообщает BBC.
Пилот вертолета и еще один находившийся на борту военный считаются пропавшими без вести.
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Министр, проведший в воде 12 часов, был спасен. Также выжил летевший на вертолете сотрудник службы безопасности.
«Мне не время умирать», – сказал Серж Гелле, когда его несли на носилках.
Вертолет с министром вылетел, чтобы осмотреть место кораблекрушения у северо-восточной оконечности острова.
Как писали Власти, вечером в понедельник, 20 декабря в водах Индийского океана возле Мадагаскара затонуло грузовое судно, на борту которого находилось 130 нелегальных пассажиров. Погибли 64 человека, по меньшей мере 20 человек все еще числятся пропавшими без вести.