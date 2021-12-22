Под Харьковом произошло смертельное ДТП с тремя авто: погиб сотрудник таможни. Видео
В Харьковской области произошло тройное ДТП в результате которого погиб один человек.
Об этом сообщает Telegtam-канал «First».
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
На Харьковщине возле пгт Старый Салтов произошло ДТП с участием трех автомобилей. Одно из авто, принадлежит таможенной службе Украины.
В результате аварии погиб один человек – сотрудник таможенной службы. Мужчина скончался на месте происшествия.
Еще четырех граждан с травмами различной степени тяжести госпитализировали в местную больницу. Отмечается, что у одного из пострадавших перелом бедра.
Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.
Как раньше сообщали Власти, задел отбойник и влетел в грузовик: под Одессой в жутком ДТП погиб человек.