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11:42 23 Декабря 2021 Просмотров 69   КомментариевКомментарии

Под Харьковом произошло смертельное ДТП с тремя авто: погиб сотрудник таможни. Видео

В Харьковской области произошло тройное ДТП в результате которого погиб один человек.

У одного из пострадавших перелом бедра

Об этом сообщает Telegtam-канал «First».

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На Харьковщине возле пгт Старый Салтов произошло ДТП с участием трех автомобилей. Одно из авто, принадлежит таможенной службе Украины.

В результате аварии погиб один человек – сотрудник таможенной службы. Мужчина скончался на месте происшествия.

Еще четырех граждан с травмами различной степени тяжести госпитализировали в местную больницу. Отмечается, что у одного из пострадавших перелом бедра.

Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Как раньше сообщали Власти, задел отбойник и влетел в грузовик: под Одессой в жутком ДТП погиб человек.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: дтп, Харьковская область, жертва
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