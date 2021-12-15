Подмял людей и протащил по остановке: в Днепре произошло жуткое ДТП на “зебре”. Видео
В одном из спальных районов Днепра водитель «Subaru» сбил людей на пешеходном переходе.
Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.
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В одном из крупнейших жилых районов Днепра «Тополь» 22 декабря из-за непогоды и не соблюдения ПДД, произошла авария с участием двух автомобилей и пешеходов.
Автомобиль «BMW», выезжал со стоянки и остановился перед светофором, чтобы пропустить пешеходов. В этот момент в него сзади въехал автомобиль «Subaru», из-за чего «Subaru» отбросило в переходящих дорогу пешеходов и в последствии протащил их до тротуара
Отметим, на кадрах видеозаписи с камер наблюдения видно, что скорость автомобиля была небольшая, а причиной столкновения судя по всему стала скользкая дорога и не соблюдение скоростного режима водителем «Subaru».
Тем не менее на месте происшествия работала скорая помощь и правоохранители. О пострадавших пешеходах пока что не сообщается.
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.
Как раньше сообщали Власти, В Харькове водитель Land Cruiser сбил двух детей на пешеходном переходе.