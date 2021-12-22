Украина готовит третью военную операцию на Донбассе, мы отреагируем, – Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина готовит «третью» военную операцию на Донбассе, на которую Россия вынуждена будет реагировать.

Путин заявил о подготовке Украиной военной операции на Донбассе



Свое заявление Путин высказал во время пресс-конференции 23 декабря.

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По словам Путина, украинские власти дважды попытались «с помощью силы» решить ситуацию на Донбассе.

«Их уговаривали этого не делать, я лично уговаривал Порошенко, только не военная операция. Тот: да, да, и начал… Результат — окружение, потери и Минские соглашения», – пояснил Путин.

Он также предположил что сейчас якобы готовится третья военная операция на Донбассе.

«Нам говорят «война, война, война». Создается впечатление, что может (Украина – ред.) готовит третью военную операцию на Донбассе и нас предупреждают: не вмешивайтесь. А если вмешаетесь и будете защищать — вот такие новые санкции будут введены. И готовятся, видимо, к этому», – сказал Путин.

По его словам, на такое развитие событий Россия вынуждена будет реагировать и «что-то делать».

Как сообщали Власти, президент России Владимир Путин заявил, что якобы не хочет вооруженных конфликтов и выступает против кровопролития.

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Тэги: Владимир Путин, война на Донбассе