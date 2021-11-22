Очень хотел учить украинский язык: житель Нигерии пытался подкупить пограничников в Одессе

Гражданин Нигерии пытался попасть на территорию Украины, подкупив пограничников.

Мужчина обвиняется в попытке дать взятку сотрудникам Госпогранслужбы



Об этом сообщает Пограничная служба Украины.

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В Одесском аэропорту прибывший из Стамбула гражданин Нигерии пытался беспрепятственно попасть на территорию Украины за $300.

По его словам, он приехал на курсы углубленного изучения украинского языка в одном из учебных заведений Одессы, однако подтвердить этого не смог, из-за чего ему было отказано во въезде.

Чтобы повлиять на решение сотрудников пограничного контроля, иностранец преложил взятку в размере $300. Теперь мужчина обвиняется в попытке дать взятку сотрудникам Госпогранслужбы.

Отметим, что ранее мужчина уже пытался попасть на территорию Украины и, судя по всему, из-за попытки дать взятку уже не попадет.

Как раньше сообщали Власти, работал в команде Путина: в Украину не пустили обманутого “героя России”.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Одесса, взятка, аэропорт, Госпогранслужба