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13:34 23 Декабря 2021 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

Очень хотел учить украинский язык: житель Нигерии пытался подкупить пограничников в Одессе

Гражданин Нигерии пытался попасть на территорию Украины, подкупив пограничников.

Мужчина обвиняется в попытке дать взятку сотрудникам Госпогранслужбы

Об этом сообщает Пограничная служба Украины.

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В Одесском аэропорту прибывший из Стамбула гражданин Нигерии пытался беспрепятственно попасть на территорию Украины за $300.

По его словам, он приехал на курсы углубленного изучения украинского языка в одном из учебных заведений Одессы, однако подтвердить этого не смог, из-за чего ему было отказано во въезде.

Чтобы повлиять на решение сотрудников пограничного контроля, иностранец преложил взятку в размере $300. Теперь мужчина обвиняется в попытке дать взятку сотрудникам Госпогранслужбы.

Предложенные пограничникам деньги

Отметим, что ранее мужчина уже пытался попасть на территорию Украины и, судя по всему, из-за попытки дать взятку уже не попадет.

Как раньше сообщали Власти, работал в команде Путина: в Украину не пустили обманутого “героя России”.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Одесса, взятка, аэропорт, Госпогранслужба
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