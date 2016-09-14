Украина продлила эмбарго на товары из России: что под запретом

Кабинет министров продлил до 31 декабря 2022 года запрет на ввоз в Украину определенных товаров с территории страны-агрессора России.

Запрет на российские товары продлили еще на один год



Об этом стало известно на заседании правительства 23 декабря.

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Под запретом остались мясо, рыба, шоколад, кофе, печенье, конфеты, лекарственные средства, одежда, удобрения, вагоны, тракторы, бумага и прочее.

В пояснительной записке сказано, что Россия запретила ряд товаров из Украины. Вместе с тем, законом Украины определено, что в случае если дискриминационные и/или недружественные действия относительно Украины применяются государством, признанным Верховной радой государством-агрессором и/или государством-оккупантом, меры в ответ могут применяться по решению Кабинета министров.

«Указанные действия со стороны РФ (применение торговых санкций и ограничительных мер в торговле), которые среди прочего вызваны противодействием Украины агрессии РФ в отношении нашего государства, создают угрозу причинения вреда интересам национальной экономической безопасности, экономическим интересам Украины и законным интересам субъектов внешнеэкономической деятельности, и содержат признаки недружественных действий в отношении Украины в сфере торговли», – сказано в документе.

Как сообщали Власти, с 10 января 2016 года вступило в силу постановление Кабинета Министров о запрете на ввоз в Украину российских товаров.

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Тэги: Россия, санкции, эмбарго