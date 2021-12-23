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14:49 23 Декабря 2021 Просмотров 4   КомментариевКомментарии

В Одессе задымилось море: как объяснили уникальное явление

На побережье Черного моря в Одессе наблюдается необычное природное явление.

Из далека может показаться, что море покрыто облаками, или вот-вот закипит

Об этом сообщает «ТСН.ua».

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В Одессе заметили необычное явление – из-за сильных морозов и плюсовой температуры воды, кажется, будто Черное море дымиться.

Такое явление можно наблюдать только зимой и только при сильных морозах. Сейчас в Одессе -10 градусов, а температура моря +5 градусов.

Из-за такой большой разницы в температуре это и происходит.

Из далека может показаться, что море покрыто облаками, или вот-вот закипит.

Явление смотрится особенно необычно в солнечную погоду – лучи света просвечивая сквозь водяные испарения образуют замысловатые узоры.

Явление происходит из-за большой разницы температуры между морем и воздухом

«Задымлению» Черного моря не обрадовались моряки. Испарения мешают навигации на воде и значительно сокращают видимость. Поэтому большинство рыболовецких судов с нетерпением ждут, пока явление закончится.

Как раньше сообщали Власти, в сети спорят о странном явлении над Почаевской Лаврой.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Одесса, черное море, явление
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