В Одессе задымилось море: как объяснили уникальное явление
На побережье Черного моря в Одессе наблюдается необычное природное явление.
Об этом сообщает «ТСН.ua».
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В Одессе заметили необычное явление – из-за сильных морозов и плюсовой температуры воды, кажется, будто Черное море дымиться.
Такое явление можно наблюдать только зимой и только при сильных морозах. Сейчас в Одессе -10 градусов, а температура моря +5 градусов.
Из-за такой большой разницы в температуре это и происходит.
Из далека может показаться, что море покрыто облаками, или вот-вот закипит.
Явление смотрится особенно необычно в солнечную погоду – лучи света просвечивая сквозь водяные испарения образуют замысловатые узоры.
«Задымлению» Черного моря не обрадовались моряки. Испарения мешают навигации на воде и значительно сокращают видимость. Поэтому большинство рыболовецких судов с нетерпением ждут, пока явление закончится.
Как раньше сообщали Власти, в сети спорят о странном явлении над Почаевской Лаврой.